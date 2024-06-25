قاليباف: انتخاب بزشكيان رئيساً لإيران يعني عودة الخلافات مع خامنئي

قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، والمرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد، أن انتخاب مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان رئيساً، يعني عودة الخلافات مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف قاليباف، خلال مناظرة الاثنين، إنه "بات من الواضح أن العاملين في الحملة الانتخابية للمرشح بزشكيان، هم نفسهم الذين عملوا في الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق حسن روحاني".

وتابع أن "انتخاب بزشكيان سيعني العودة إلى ما قبل 10 سنوات، والعودة إلى الخلافات بين الناس، والفجوة بين الحكومة والأمة، وكذلك الخلافات مع القائد علي خامنئي".

وأردف قائلاً: "بدلاً من العودة إلى الوراء، سيصوّت الناس لشخص سيدفع إيران إلى الأمام، ولا يمكننا السير في طريق تشهد فيه البلاد توتراً".

وشدد على أن "العودة إلى عهد روحاني تعني العودة إلى التوترات مع القيادة وبعض القضايا الأخرى واختلال حكم البلاد، لكن شعبنا سيقرر المضي قدماً".

في المقابل، وعد المرشح المتشدد علي رضا زاكاني، خلال المناظرة، "بإنهاء التمييز والفساد".

وانتقد "المجموعات العرقية وبناء الجدران بين الناس وتحريض الإيرانيين ضد بعضهم البعض والانقسام والمواجهة"، داعياً إلى "المشاركة في الانتخابات".