الصين تستخلص الدروس من الحرب الروسية في أوكرانيا

تستخلص الصين الدروس من الحرب الروسية في أوكرانيا، وتعمل على تعديل استراتيجياتها واستعداداتها العسكرية، مستفيدةً من التحديات والإشكالات التي تواجه روسيا، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

ونقل الموقع الأمريكي عن تقرير "التوازن العسكري" الذي يصدر سنويًا عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS"، ومقره لندن، القول: "يبدو أن القادة العسكريين الصينيين يتعلمون من التحديات والإشكالات التي تواجه روسيا في أوكرانيا، لاسيما فيما يتعلق باللوجستيات والصيانة وإخلاء الإصابات والرعاية الطبية".

وسلط التقرير الضوء على تحول الصين المحتمل نحو التركيز بشكل أكبر على جنود الاحتياط، الذين تم التغاضي عن أهميتهم في السابق، حيث تسمح لوائح التجنيد العسكري الجديدة في الصين، التي صدرت عام 2023، بإجراء تعديلات على التعبئة في زمن الحرب، واستدعاء المحاربين القدامى.

وقال التقرير إن هذه الخطوة قد تكون "ردة فعل" على الصعوبات التي تواجهها روسيا في سد النقص الحاصل في القوى البشرية اللازمة لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ولفت "بزنس إنسايدر" أن الخسائر الفادحة في أوكرانيا، إلى جانب التقارير عن سوء معاملة المجندين والجنود المتعاقدين في ساحات المعارك، كانت بمثابة حجر عثرة أمام التجنيد العسكري الروسي.

ونقل الموقع الأمريكي عن المختصة في سياسة الأمن والدفاع الصينية في معهد "IISS"، ميا نوينز، قولها لصحيفة "نيكي آسيا"، إن إجراءات التجنيد الجديدة في الصين تشير إلى استعداد بكين للتعامل مع صراع بطيء وطويل الأمد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وترى نوينز أن القادة الصينيين ربما لم يعودوا يتوقعون انتصارات سريعة، بل يستعدون بدلًا من ذلك لصراعات طويلة وحروب استنزاف.