رواية إسرائيل عن قصف مستشفى غزة.. لا تقنع حتى أوثق حلفائها

اعتمدت إسرائيل تلك الرواية التي بدا واضحًا أنها لم تقنع حتى الحلفاء، وعقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم حاول فيه مجددًا تسويق تلك الفكرة: من استهدف المستشفى أعضاء في حركة الجهاد، وذلك في محاول إطلاق فاشلة لصاروخ من غزة، وأعاد فيه نشر فيديو قال إنه يوثق منطقة المعمداني قبل عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة وبعدها.

رواية لم تقنع أحدًا، حتى مراسل محطة "سي إن إن" الأمريكية طرح على المتحدث العسكري سؤالاً أعاد فيه التذكير بحادثة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيل، وإن كان الجيش نفى ذلك بداية، ثم عاد ليقر به.