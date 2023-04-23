نتنياهو يعتزم لقاء حاكم فلوريدا الجمهوري المرشح لخوض انتخابات الرئاسة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في برنامج على شبكة "سي.بي.إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، إنه يعتزم لقاء حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس.
وأوضح نتنياهو أنه سيلتقي ديسانتيس عندما يزور المرشح الرئاسي المحتمل لخوض الانتخابات الأمريكية عام 2024 إسرائيل هذا الأسبوع.
بالطبع سألتقي مع الجميع، لم لا؟ سألتقي مع حكام جمهوريين وحكام ديمقراطيين.
بنيامين نتنياهو
ويزور ديسانتيس، هذا الأسبوع، كلًا من اليابان، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل، والمملكة المتحدة، وتتزامن زيارته لإسرائيل مع احتجاجات على خطط نتنياهو لتشديد الرقابة على المحكمة العليا في البلاد.
وردًا على سؤال من الشبكة التلفزيونية عما إذا كان سيلتقي بديسانتيس، قال نتنياهو: "بالطبع، سألتقي مع الجميع، لم لا؟ سألتقي مع حكام جمهوريين وحكام ديمقراطيين".