اليونان: اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ”ميت“

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة أنّ الاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا الذي أدّى منذ العام 2016 إلى الحدّ من الهجرة إلى أوروبا بات ”مَيتًا“، متهما أنقرة ”بالمساعدة“ في التدفّق المستمرّ لآلاف المهاجرين على الحدود.

وقال ميتسوتاكيس لشبكة سي إن إن، ”الآن، دعونا نكون صادقين، الاتّفاق قد مات“.

واتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي الجمعة باستخدام المهاجرين كأدوات سياسية والسماح بالتعدي على القانون الدولي وجاء ذلك بعد أن قال وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل إنهم سيعملون لوقف الهجرة غير الشرعية إلى دولهم.

وناشد الاتحاد الأوروبي المهاجرين على الحدود التركية التوقف عن محاولة دخول اليونان لكنه علق احتمال تقديم مساعدات إضافية لأنقرة في الوقت الذي دخلت فيه المواجهات بين المهاجرين وشرطة مكافحة الشغب اليونانية أسبوعها الثاني.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن دعم الاتحاد الأوروبي لليونان في محاولة منع المهاجرين من عبور الحدود تظهر أنه سمح بالتغاضي عن قوانينه وقيمه.