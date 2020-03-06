إيران تنشر صورة لخليفة قاسم سليماني في سوريا لأول مرة

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، صورة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني وهو في سوريا.

وهذه أول صورة تنشر له وهو في سوريا عقب اغتيال القائد السابق الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية، في الثالث من كانون الثاني يناير الماضي بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن ”الصورة التقطت للعميد إسماعيل قاآني في سوريا خلال زيارته لمحاور القتال“، ولم تحدد الوكالة تاريخ الزيارة.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي عين، في الثالث من كانون الثاني يناير الماضي، العميد قاآني بمنصب قائد فيلق القدس بعد ساعات من اغتيال قاسم سليماني.