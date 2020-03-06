أردوغان يبلغ ميركل بأن اتفاق المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي غير ناجع‎

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بأن ترتيبات الاتفاق الخاص بالمهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تعد ناجعة وفي حاجة للتعديل.

وناشد الاتحاد الأوروبي المهاجرين على الحدود التركية، اليوم الجمعة، عدم محاولة عبور الحدود إلى اليونان، لكنه لوح باحتمال تقديم مزيد من المساعدات لأنقرة مع دخول المواجهات بين الشرطة اليونانية والمهاجرين أسبوعها الثاني.

كما أبلغ أردوغان ميركل في الاتصال الهاتفي بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا في منطقة إدلب السورية يستهدف حماية المدنيين والقوات التركية هناك.

وكانت أنقرة قد فتحت الأبواب إلى أوروبا لنحو أربعة ملايين مهاجر تستضيفهم، بعد تصاعد الاشتباكات في إدلب.