القائمة العربية المشتركة تتوعد بإسقاط نتنياهو

قال عضو القائمة العربية المشتركة، مطانس شحادة، إن القائمة تمكنت من الحصول على خمسة عشر مقعدا في انتخابات الكنيست الأخيرة الـ 23.

وأوضح شحادة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن القائمة ستعمل على إسقاط بنيامين نتنياهو، مشددا على أن ”هذه هي المهمة الأولى للقائمة بالكنيست“.

وأضاف شحادة: ”فرص نتنياهو ضعيفة في تشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي سيفتح الباب أمام إمكانية تشكيل الحكومة من جانب زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس“.

وأكد أن القائمة لن تكون جزءا من أي حكومة إسرائيلية مقبلة، كما أنها لم تحسم قرارها بشأن دعم بيني غانتس لتشكيل الحكومة، مبينا أنها ستكون ثالث قوة بالكنيست الإسرائيلي للمرة الثانية.

يذكر أن القائمة المشتركة حققت نجاحا جديدا في انتخابات الكنيست الأخيرة بعد زيادة نسبة التصويت بالمجتمع العربي، حيث ترفض القائمة الدخول بأي تشكيلة حكومة إسرائيلية.

وفي السابق أوصت القائمة المشتركة ببيني غانتس رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وذلك لإسقاط بنيامين نتنياهو، حيث حصدت حينها على 13 مقعدا بالكنيست.