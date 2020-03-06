بيان أوروبي ”غاضب“ ضد تركيا بسبب ملف المهاجرين

قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار تركيا فتح حدودها مع اليونان للمهاجرين، في تجاهل لاتفاقها مع التكتل عام 2016 بشأن المهاجرين، غير مقبول، وإن أي ضغط سياسي من هذا النوع سيقابل بالرفض.

وأشار وزراء الخارجية، في بيان عقب اجتماع في زغرب بقولهم: ”يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا قلقه البالغ من الوضع على الحدود اليونانية التركية، ويرفض بشدة استخدام تركيا للمهاجرين كوسيلة ضغط لتحقيق أغراض سياسية“.

وتابعوا أن ”الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير مقبول“.

وأضافوا في عبارات موجهة أيضا لأنقرة أنه ”لا يجب تشجيع المهاجرين على محاولة العبور بطريقة غير مشروعة سواء برا أو بحرا“.