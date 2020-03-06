استمرار التوتر بين تركيا واليونان جراء تدفق اللاجئين

احتدم التوتر على حدود البر الرئيس لليونان مع تركيا في وقت مبكر، اليوم الجمعة، حيث أُطلق وابل من عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب التركي من السياج باتجاه حرس الحدود اليوناني.

والموقف متوتر في منطقة كاستانيي الحدودية منذ 28 فبراير/ شباط، عندما قالت أنقرة إنها لن تمنع بعد الآن تحرك آلاف المهاجرين لديها صوب أوروبا، وهو ما كانت تفعله من قبل بموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016.

وشاهد مراسل رويترز القوات اليونانية تستخدم مدفع مياه في محاولة لتفريق المحتشدين على الحدود، وأعقب ذلك إطلاق وابل من عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب الآخر.

وقال مسؤول في الحكومة اليونانية ”يجري تنسيق الهجمات بواسطة طائرات مسيرة. وإلى جانب الترويع تهدف هجمات الشرطة التركية هذه لمساعدة المهاجرين على عبور خط الحدود“.

وقالت تركيا: إن أي عبوات غاز مسيل للدموع أطلقتها كانت ردا على عبوات أطلقت من الجانب اليوناني، وقال وزير الداخلية سليمان صويلو للصحفيين بعد تفقد المنطقة الحدودية أمس الخميس ”لماذا تطلق تركيا الغاز المسيل للدموع على الجانب اليوناني من الحدود؟… اليونان تطلق الغاز المسيل للدموع علينا وعلى مراكز شرطتنا على الحدود. ونحن نرد على ذلك“.

واستخدم الجانبان الغاز المسيل للدموع عند نقطة كاستانيي الحدودية يوم الأربعاء، واتهمت أنقرة القوات اليونانية بقتل أربعة مهاجرين بالرصاص وهو ما تنفيه أثينا، وتقول إن القوات التركية تساعد المهاجرين على عبور الحدود.

ووصفت أثينا المواجهات بأنها تهديد للأمن القومي وأجرى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مشاورات مع القادة الأوربيين؛ لتجنب تكرار ما حدث العام 2015 حينما تدفق عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.