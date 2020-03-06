إطلاق نار في احتفالية بكابول حضرها مرشح رئاسي وسياسيون (فيديو)

أصيب 18 شخصا؛ جراء إطلاق نار في احتفالية بكابول، كان يحضرها زعماء سياسيون أفغان، من بينهم المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله.

وقال فريدون كوازون، متحدث باسم الزعيم السياسي الأفغاني عبدالله عبدالله، إنه ترك موقع الاحتفالية التي شهدت إطلاق النار، دون أن يصاب بأذى‎.

وأضاف كوازون، والذي كان موجودا أيضا وقت الهجوم: ”بدأ الهجوم بدوي صاروخ سقط في المنطقة، على ما يبدو، ونجا عبدالله وساسة آخرون… سالمين“.

لحظة إطلاق نار في احتفال يحضره المرشح الرئاسي الأفغاني عبدالله عبدالله ومسؤولون كبار بالعاصمة #كابول#إرم_نيوز #أفغانستان pic.twitter.com/MoYh1FU20v — إرم نيوز (@EremNews) March 6, 2020

وعرضت قناة ”طلوع“ الإخبارية، بثا مباشرا يظهر أناسا يهرولون للاحتماء، فيما تردد دوي إطلاق نار.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن قوات خاصة توجهت إلى المنطقة، قبل أن يقول لاحقا إن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخصا.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني بالهجوم، ووصفه بأنه ”جريمة ضد الإنسانية“.

ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم، أو إن كان أسفر عن سقوط أي ضحايا.