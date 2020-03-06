البرازيل تستدعي ”كل“ طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا

المصدر: ا ف ب

استدعت حكومة اليمين المتطرف في البرازيل كل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا، وطلبت من كراكاس سحب ممثليها في الأراضي البرازيلية، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر إنه ”جرى استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي، لن يبقى أحد في فنزويلا“.

ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس جاير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل في بداية 2019.

واستنادا الى الصحافة المحلية، ستستغرق عملية الانسحاب حوالي شهرين.

لكن هذا الاجراء لا يعني بالضرورة إغلاق السفارة، بحسب ما أوضح المصدر الحكومي.

وأضاف أن ”الحكومة البرازيلية تقيّم كيفية تقديم المساعدة القنصلية“ لزهاء 10 آلاف برازيلي يعيشون بفنزويلا.

يأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بولسونارو للولايات المتحدة والمقررة السبت.

وفي منتصف شباط/ فبراير، اتهم الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره البرازيلي بأنه يريد ”نزاعًا مسلحًا“ بين البلدين.

وقال مادورو لصحافيين أجانب في كراكاس إن ”بولسونارو يُدرّب القوات المسلحة البرازيلية على نزاع مسلح مع فنزويلا“.