وقف إطلاق النار في إدلب يدخل حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي

دخل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية حيز التنفيذ، منتصف ليل الخميس الجمعة، بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا توصلتا إليه في موسكو.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي بموسكو، عن اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب.

وشدد بيان مشترك توصلت إليه تركيا وروسيا، الخميس، بعد اجتماعين مطولين في موسكو على مستوى الوفود وعلى مستوى زعيمي البلدين، على ”ضرورة الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية بمنطقة إدلب، وحماية المدنيين هناك، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين منهم دون شروط مسبقة، والحد من إجبار المدنيين على النزوح، وتسهيل عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الأصلية“.

وأضاف البيان، الذي قرأه وزيرا خارجية تركيا وروسيا، أن الجانبين اتفقا على ”وقف كافة الأنشطة العسكرية على طول خط التماس بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة“.

وأردف أنه ”سيتم كذلك إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي إم 4 و6 كم جنوبه، وسيتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام“.

وأشار إلى أن دوريات تركية وروسية ستنطلق في 15 مارس/ آذار الجاري على امتداد طريق إم 4 بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور.