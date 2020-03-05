بوتين: اتفقت مع أردوغان على وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في موسكو على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية.

وأضاف بوتين أن محادثاته مع أردوغان استمرت أكثر من ست ساعات.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل وإن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائمًا.

وأضاف أردوغان، وهو يقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات الحكومة السورية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين في موسكو إن الرئيسين بوتين وأردوغان اتفقا على إقامة ممر آمن في محافظة إدلب السورية.