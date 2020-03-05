أمريكا تعرض 7 ملايين دولار مقابل الإيقاع بزعيم ”بوكو حرام“

رصدت الإدارة الأمريكية مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول زعيم حركة ”بوكو حرام“ النيجيرية أبو بكر شيكاو، من أجل اعتقاله.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقال البيان إن ”وزارة الخارجية الأمريكية ترصد 7 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد في الإيقاع برأس حركة بوكو حرام، الإرهابي أبوبكر شيكاو“.

وتولى شيكاو قيادة الحركة في يوليو/ تموز 2010، وهدد بمهاجمة المصالح الغربية في نيجيريا، وأعلن عن تضامنه مع ”تنظيم القاعدة“، كما قام بتهديد الولايات المتحدة وزادت قدرات الحركة تحت قيادته.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها ”بوكو حرام“ بحياة آلاف الناس، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

وبدأ التنظيم، منذ 2015، بشن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

و“بوكو حرام“، جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلنت في مارس/آذار 2015، ارتباطها بتنظيم داعش.