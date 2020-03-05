المعارضة الإسرائيلية تسعى لسن قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

تسعى المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، لسن قانون يمنع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء.

وقال بيني غانتس، مخاطبا نتنياهو، في تغريدة على تويتر: ”يتعين على نتنياهو أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها“.

وتسعى المعارضة الإسرائيلية (وسط ويسار) إلى استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.

من جهته، اعتبر نتنياهو أن الحملة لسن قانون يمنعه من تشكيل ائتلاف حكومي هي بمثابة ”محاولة لإلغاء إرادة الشعب الإسرائيلي الذي حدد من يقوده عبر صناديق الاقتراع“.

وقال خلال اجتماع لمعسكر أحزاب اليمين، مساء الأربعاء إن ”ما يقوم به بيني غانتس بقيادة هذه الحملة يشكل تقويضًا لأسس الديمقراطية“ وفقًا لقناة ”مكان“ الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن غانتس ”خسر الانتخابات وهو يحاول الآن تغيير نتائجها بشكل غير ديمقراطي“، مؤكدا أنه وزملاؤه في حزب الليكود ”سيعملون بكل الوسائل المتاحة لديهم من أجل إحباط ذلك“ وفق قوله.