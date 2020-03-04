عراك بالأيدي داخل البرلمان التركي بعد هجوم على أردوغان (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة تحت قبة البرلمان التركي، بعد هجوم شنه زعيم المعارضة كمال أوغلو على الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد مقتل عدد كبير من أفراد الجيش التركي في إدلب السورية.

واتهم زعيم المعارضة أردوغان بالركض نحو الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بعد تلقي الضربات منهما.

واشتبك عدد كبير من نواب البرلمان بالأيدي، بين مؤيد لأردوغان ومعارض لسياسته الخارجية.

وطالب نواب المعارضة الرئيس التركي بسحب قوات الجيش من سوريا على وجه السرعة.

وعقد البرلمان التركي، يوم الأربعاء، جلسة خاصة حول الوضع في إدلب السورية، وما تكبده الجيش التركي من خسائر جراء عملية “درع الربيع” التي أطلقها أردوغان.

اشتباكات عنيفة داخل البرلمان التركي بعد هجوم شنه زعيم المعارضة كمال أوغلو على الرئيس #أردوغان بسبب تعرض الجنود الأتراك للقتل في إدلب السورية، متهما إياه بالركض نحو بوتين وترامب بعد تلقي الضربات منهما#إرم_نيوز #تركيا pic.twitter.com/RuSPWZyhVH — إرم نيوز (@EremNews) March 4, 2020

وحتى الآن، أعلنت أنقرة مقتل 34 جنديا تركيا، وسط تعتيم إعلامي كبير على حجم الخسائر.

ويصل أردوغان إلى موسكو الخميس؛ للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث إجراءات مشتركة تتعلق بمحافظة إدلب السورية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: ”نعتزم مناقشة أزمة إدلب.. نتوقع التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الأزمة وسببها، والآثار الضارة المترتبة عليها والتوصل إلى مجموعة إجراءات مشتركة ضرورية“.