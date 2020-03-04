إيران: غير ملزمين بالسماح لخبراء وكالة الطاقة الذرية بالتفتيش

أعلن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في النمسا الأربعاء، أن بلاده غير ملزمة إطلاقا بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إمكانية دخول أوسع إلى المواقع التي يشتبه في أنها ضمت في الماضي أنشطة نووية سرية كما يطالبون به.
وجاء تصريح السفير كاظم غريب آبادي في بيان غداة تقرير للوكالة الدولية، ندد برفض طهران أخيرا السماح للوكالة التابعة للأمم المتحدة بتفتيش موقعين.
وقال السفير إن ”المعلومات المفبركة من أجهزة الاستخبارات بما فيها أجهزة النظام الإسرائيلي، لا تلزم إيران إطلاقا بالنظر في هذه الطلبات“.