إيران: غير ملزمين بالسماح لخبراء وكالة الطاقة الذرية بالتفتيش

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أعلن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في النمسا الأربعاء، أن بلاده غير ملزمة إطلاقا بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إمكانية دخول أوسع إلى المواقع التي يشتبه في أنها ضمت في الماضي أنشطة نووية سرية كما يطالبون به. وجاء تصريح السفير كاظم غريب آبادي في بيان غداة تقرير للوكالة الدولية، ندد برفض طهران أخيرا السماح…