”المال لا يشتري الأصوات“.. بلومبرج يخسر السباق لرئاسة أمريكا

بات من شبه المؤكد أن الملياردير مايك بلومبرج سينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي بعد أن خسر سلسلة من ولايات الثلاثاء الكبير، حيث استثمر ثروة في الإعلان، وفقا لعدد من الأشخاص المطلعين على خططه، بحسب مجلة بوليتيكو الأمريكية.

وبالنسبة لرجل الأعمال بلومبرج، فإن الأرقام المبكرة التي حققها لا تمنحه أي مبرر لمواصلة خوض السباق.

ولم يتمكن بلومبرج من الفوز بأي ولاية حتى الآن، بل لم يحقق في أحسن الأحوال أكثر من المركز الثالث أو الرابع (خلف إليزابيث وارين) في كل ولاية على الخريطة.

كل ذلك رغم أن بلومبرج أنفق من ثروته الشخصية أكثر من أي مرشح لانتخابات رئاسية أمريكية. وبلغ إنفاقه على حملته الانتخابية حوالي 500 مليون دولار. وتقول مصادر أخرى إنه أنفق نحو 700 مليون على الدعاية والإعلان.

وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خسارة بلومبرج، قائلا في تغريدة بتويتر اليوم الأربعاء: ”الخاسر الأكبر هذه الليلة، هو ميني (القصير) مايك بلومبرج، فبعدما أخذه مستشاروه السياسيون في جولة (الانتخابات)، أهدر 700 مليون دولار من أمواله في بالوعات الصرف الصحي، ولم يحصل على شيء سوى الاسم المستعار ميني مايك (القصير مايك)، والتدمير الكامل لسمعته.. أحسنت يا مايك“.