واشنطن توافق على بيع إسرائيل طائرات ومعدات بـ2.4 مليار دولار

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على بيع ثماني طائرات مزودة للوقود ومعدات ذات صلة بقيمة 2.4 مليار دولار، لإسرائيل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية(بنتاغون)، وصل الأناضول نسخة منه.

وقالت الوكالة إن ”إسرائيل طلبت شراء ما يصل إلى ثماني طائرات من نوع KC-46 وهي طائرات ضخمة مزودة للوقود للطائرات القتالية في الجو“.

وتابعت ”وذلك إلى جانب ما يصل إلى 17 محركا توربينيا، و18 مستقبل من نوع MAGR 2K-GPS SAASM، فضلا عن أجهزة إرسال واستقبال، وتوفير التدريب والدعم اللوجستي والصيانة“.

وأكدت الوكالة التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مؤكدة أن مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها واستعداداتها للدفاع عن نفسها هو أمر مهم جدا للمصالح الأمريكية.

وفي بيان آخر أعلنت الوكالة ذاتها إن وزارة الخارجية وافقت على بيع المغرب 25 آلة بناء عسكرية من طراز ”M88-A“ المعروفة باسم ”هرقل“ بقيمة 239 مليون دولار.

ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بالصفقتين، والذي تتعين موافقته عليهما حتى يمكن إتمامها، وهذا ما يحدث إذا لم يعترض عليهما خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.