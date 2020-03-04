الثلاثاء الكبير.. بايدن يفوز بـ5 ولايات وساندرز بولايتين (محدث)

المصدر: أ ف ب

أفادت استطلاعات ناخبين لشبكات تلفزيونية بفوز جو بايدن بولايات فيرجينيا، وكارولاينا الشمالية، وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في يوم الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح ديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وفاز بيرني ساندرز بولاية فيرمونت مسقط رأسه إضافة إلى ولاية كولارادو.

وأعطت استطلاعات الشبكات التلفزيونية المرشح مايكل بلومبرغ فوزه الأول في ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي التي تملك 6 مندوبين.

وعلى الرغم من أن بايدن حقق 5 انتصارات مقابل اثنين لساندرز حتى الآن، الا ان العديد من الولايات التي أغلقت مراكز اقتراعها باكرا معروفة بميلها لنائب الرئيس السابق.

لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير ب415 مندوبا، والتي ستغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة الرابعة بتوقيت غربنتش الأربعاء.

وهو يأمل أيضا أن يقدم عرضا قويا في تكساس حيث يوجد 228 مندوبا أمامه كي يحصدهم.