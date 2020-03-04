الرئيس الإسرائيلي يدرس تفويض الكنيست باختيار مرشح لتشكيل الحكومة

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، يدرس إمكانية عدم تكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، وإسناد المهمة للكنيست لاختيار أحد أعضائه لذلك.

وذكرت قناة كان العبرية، أن هذا الحديث جاء في ضوء ما حدث في الانتخابات الماضية 23،حيث لم يفلح رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ولا رئيس كاحول لافان بيني غانتس، من تشكيل الحكومة مما أدى إلى عقد انتخابات جديدة.

وأوضحت القناة أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه في حال عدم تشكيل حكومة بعد منح الفرصة لمرشحي الأحزاب، يجري تحويلها إلى الكنيست ، حيث يمكن لأي عضو في كنيست من خلال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة شرط أن يحظى بتأييد 61 نائبا من أصل 120، وفي حال لم ينجح أي من أعضاء الكنيست خلال 21 يومًا ، فيتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي تخوفا من الذهاب إلى انتخابات كنيست جديدة، حيث تم عقد انتخابات ثلاث مرات في أقل من عام، وهو يترك فراغا سياسيا وعدم استقرار قانوني داخل الدولة.