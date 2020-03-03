ترامب: أمريكا تبحث اتخاذ إجراءات بشأن السفر لمناطق تفشي كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن إدارته ربما تتخذ خطوات إضافية بخصوص السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا لكنه قال إن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.

وقال ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس إنه يدرس اتخاذ إجراءات تتعلق بالسفر إلى ”المناطق الموبوءة“ بالفيروس لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأوضح ترامب ”نتخذ إجراءات صارمة للغاية لكننا ننظر الآن إلى دول أخرى تضررت بشدة (من الفيروس) ونفكر في عمل شيء.. لا نود أن نفعل ذلك لكننا نتابع الدول الأخرى“.

وقال ترامب إن إدارته تتابع التطورات في إيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان ”عن كثب وستتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب“.

وعندما سئل عن الدول الأخرى التي تفكر فيها إدارته أحجم ترامب عن الرد لكنه أضاف ”إنها المناطق الموبوءة حاليا“.