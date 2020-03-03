الانتخابات الإسرائيلية.. ليبرمان من جديد ”بيضة القبان“

قالت قناة ”مكان“ الإسرائيلية، مساء الثلاثاء إن النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست، لا تمنح حتى اللحظة حزبي ”الليكود“ برئاسة بنيامين نتنياهو، أو ”كاحول لافان“ بزعامة بيني غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية ،أنه بعد فرز غالبية الأصوات، حصل معسكر اليمين على 59 مقعدا والوسط ”اليسار“ على،54 ما يعني أن حزب ليبرمان ما زال يشكل ”بيضة القبان“ .

وأشارت القناة إلى أن كلا الحزبين“ الليكود“ و“كاحول لافان“، حصلا على أقل من ستين مقعدا برلمانيا، وذلك يعني عدم مقدرة أي من معسكر اليمين أو اليسار على تشكيل ائتلاف حكومي، دون الاستعانة بحزب“ إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده أفيغدور ليبرمان لترجيح الكفة.

ووفقاً للقناة فإنه من المتوقع أن يتم مساء الأربعاء الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، وتلك التي أدلى بها الناخبون الخاضعون للحجر الصحي.

وذكرت القناة الإسرائيلية ،أنه بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات جاءت النتيجة كالتالي: حزب الليكود 36، أما حزب كاحول لافان 32

والقائمة المشتركة 15، وحزب شاس 10، أما ليبرمان – العمل غيشر ميرتس – ياهدوت هاتوراه 7 لكل حزب.