للمرة الأولى.. ترشيح جنرال من أصل أفريقي لرئاسة القوة الجوية الأمريكية

أعلن يوم الثلاثاء عن ترشيح الجنرال تشارلز ك. براون جونيور ليكون رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية القادم.

وهذه هي المرة الأولى التي من المحتمل أن يقود سلاح الجو ضابط أمريكي من أصل أفريقي.

وذكرت مصادر صحفية يوم الأثنين أن البيت الأبيض يريد من براون أن يصبح رئيس الأركان القادم للقوات الجوية بعد تقاعد الجنرال ديفيد إل جولدفن في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وأكد وزير الدفاع مارك إسبير في وقت لاحق أن الرئيس دونالد ترامب رشح براون الذي يشغل حاليا منصب قائد القوات الجوية في المحيط الهادئ لقيادة سلاح الجو.

وقال براون في بيان صحفي للقوات الجوية ”يشرفني ويشعرني بالتواضع ترشيحي لأصبح رئيس أركان القوات الجوية الثاني والعشرين.“ ”إذا تم التأكيد ، نتطلع إلى البناء على إرث الجنرال ديف وداون جولدفين والعديد من عمالقة سلاح الجو الذين خدموا سلاحنا الجوي وأمتنا بمثل هذا التفاني“.

يُعرف الجنرال براون بأنه طيار لطراز F-16وحقق أكثر من 2900 ساعة طيران – بما في ذلك 130 ساعة قتالية ، وفقًا للقوات الجوية، كما لعب دوراً رئيسياً في العمليات الجوية في ليبيا وضد تنظيم داعش ، وشغل منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية من تموز/ يوليو 2016 إلى تموز/ يوليو 2018.