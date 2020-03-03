الوكالة الدولية للطاقة الذرية توبخ إيران لعدم السماح بدخول موقعين نوويين

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إيران؛ لعدم السماح بدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين غير معلنين أو الرد بالكامل على استفساراتها بشأن الأنشطة السابقة هناك، وفي موقع آخر معلوم.

وكانت ”رويترز“ أعلنت، أمس الإثنين، أن الوكالة الدولية تعتزم إصدار تقرير ثان إضافة إلى تقريرها ربع السنوي، بشأن أنشطة إيران النووية، منتقدة الجمهورية الإسلامية لعدم تعاونها على نحو كامل إجمالا، وعدم السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لموقع أو أكثر من المواقع المعنية.

وقال التقرير الثاني للوكالة الدولية: ”لم تسمح إيران بدخول الوكالة إلى موقعين.. ولم تشارك في نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة“.