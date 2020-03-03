بعد إصابة ووفاة عدد من المسؤولين.. كورونا يخترق أروقة النظام الإيراني

تتصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران؛ بعدما سُجلت أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بين المواطنين في مختلف المدن والمحافظات، حتى تعدت أزمة السيطرة على الوباء لتصل إلى أروقة النظام بعدما أصيب وتوفي عدد لافت من مسؤولي النظام تنوعت أهمية مناصبهم وقربهم من المرشد الأعلى، علي خامنئي ورئيس الجمهورية، حسن روحاني.

ورغم التصريحات الإيرانية بانحصار فيروس كورونا في مدينة قُم جنوبي العاصمة طهران وعدد قليل من المدن، إلا أن بيانات وزارة الصحة الإيرانية وتقارير الصحافة المحلية كشفت عن إصابة ووفاة عدد ليس بقليل من مسؤولي النظام حتى الآن.

نائب وزير الصحة

وفي واحدة من إصابات فيروس كورونا التي انتقلت إلى أحد المسؤولين، والتي استقبلها الإيرانيون بنوع من السخرية والقلق في ذات الوقت، هي إعلان نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، عن إصابته بالفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وخرج حريرجي في مقطع فيديو بتاريخ 25 فبراير يُعلن عن إيجابية إصابته بكورونا، فيما حاول جاهدًا أن يقلل من قلق المواطنين من الفيروس بعدما باتوا يقرأون بشكل يومي عن تزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس، في حين زاد قلقهم هذا بعد انتقال العدوى إلى مسؤول في هذا المنصب رغم الاحتياطات الصحية التي يتمتع بها.

مستشار خامنئي ونجل صهره

وكانت أخطر حالة إصابة تعرض لها مسؤولو النظام في إيران، ما أعلنته وكالة أنباء تسنيم، أمس الإثنين 2 مارس بوفاة السياسي الإيراني البارز محمد ميرمحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدته بذات المرض.

وقد أثارت وفاة هذا المسؤول حالة من الارتياب بين المسؤولين، لا سيما وأن مير محمدي هو مستشار للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بل وكان مدير مكتبه حينما كان خامنئي رئيسا لإيران (1981-1989) أي أحد المقربين من المرشد.

نجل صهر المرشد

كما سجل الفيروس حالة إصابة أخرى لأحد أبرز المقربين من المرشد الإيراني، حيث أعلن فريد الدين حداد عادل، نجل صهر المرشد الإيراني علي خامنئي، غلام علي حداد عادل، عن إصابته بفيروس كورونا بعد مراجعة مدرسته بمدينة قم، فيما يخضع في الحجر الصحي.

نائبة روحاني

وحول وضع المقربين من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فاستقبل المواطنون إعلان نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة، معصومة ابتكار عن إصابتها بفيروس كورونا بقلق شديد، لا سيما أنها سبق أن أعلنت عن إجراءات شبه عزل تخضع لها ضمن الاحتياطات الطبية لعدم إصابتها بالفيروس.

سفير الخميني في الفاتيكان ومصر

وبتاريخ 27 فبراير، أُعلن عن وفاة السياسي والمؤرخ البارز، سيد هادي خسروشاهي؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 81 عاما، حيث لفتت التقارير الإخبارية أن عدوى كورونا انتقلت لخسروشاهي بعدما كان في مدينة قُم منذ عدة أيام قبل وفاته بالعاصمة طهران.

وخسروشاهي يُعد أحد أبرز رجال الدين والمؤرخين والدبلوماسيين في إيران، حيث شغل منصب سفير إيران في الفاتيكان لمدة خمس سنوات أثناء عهد الخميني (1979-1989)، ثم تقلد منصب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، منذ 2001 حتى 2004.

إصابة نواب داخل البرلمان

بدورهم كشف عدد من نواب البرلمان في إيران إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغوا حتى آخر إحصاء بتاريخ اليوم الثلاثاء، 23 نائبا، حيث كان أبرزهم النائب المتشدد، مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان والذي يمثل مدينة قُم حيث بؤرة ظهور وتفشي الفيروس في البلاد.

كما كشف النائب الإيراني الإصلاحي البارز، محمود صادقي، عن إصابته بفيروس ”كورونا“ رغم إعلانه قبل أيام بسلبية الفحوصات التي خضع لها، ما أثار شكوك المواطنين من جدية وجودة الفحوصات التي يخضع لها المشتبه بإصابتهم بكورونا.

وقال النائب الذي استبعده النظام الإيراني لخوض الانتخابات البرلمانية هذا العام، عبر موقع تويتر في 25 فبراير ”إن نتائج اختبار خضوعي للفحوصات الخاصة بكورونا إيجابية. وإنني أوجه رسالة في هذه الظروف التي ربما لا أملك فيها الأمل لبقاء حياتي في الدنيا“.

وأضاف صادقي مخاطبا رئيس السلطة القضائية الإيراني، إبراهيم رئيسي ”سيد رئيسي.. إن أسر السجناء الأمنيين والسياسيين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم؛ لكيلا يتفشى الفيروس للسجناء وحتى يكونوا بجانب أسرهم في ظل هذا الوباء“.

أما النائبة الإيرانية معصومة آقابور عليشاهي فكان إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا قد أصاب زملاءها بصدمة، لا سيما بعدما أكدت أن ”عدوى الوباء انتقلت لها خلال حضورها جلسة في البرلمان الإيراني“ وفق ما نقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية في 29 فبراير.

رجال دين ومدراء وزارات وجامعات

ومن بين أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا، مصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق في حكومة روحاني، ووزير داخلية حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد والذي أعلن عن خروجه من المستشفى رغم عدم تماثله للشفاء من المرض، والمرجع الديني آية الله موسى شبيري زنجاني، ومحمد رضا قديري رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم والذيّن يخضعون للحجر الصحي.

أما عن المسؤولين الإيرانيين الذين توفوا جراء إصابتهم بكورونا، كان من بينهم: رضا بروخانعلي، مدير وزارة الزراعة بمدينة رودبار، ومجتبى فاضلي، رئيس مكتب المرجع الشيعي شبيري زنجاني والذي أُصيب هو الآخر بالفيروس والنائب البرلماني محمد علي رمضاني وهو أحد الفائزين في الانتخابات الأخيرة.

وفي آخر حالات الوفاة التي سجلتها كورونا بين مسؤولي النظام الإيراني، هي وفاة مستشار رئيس السلطة القضائية في إيران ”أحمد تويسركاني“، اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة إصابته بكورونا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية محلية.

ونتيجة تفشي فيروس كورونا في أغلب أنحاء البلاد، أعلنت السلطات في إيران عن قرارات تعمل من خلالها على وقف انتقال العدوى بين المسؤولين، لا سيما من رجال الدين، من بينها: إلغاء مراسم صلاة الجمعة، وعدم التجمع في الأماكن الدينية لا سيما في مدينتي قُم وخراسان حيث الأضرحة الشيعية الشهيرة التي يتهافت عليها المواطنون ورجال الدين بشكل شبه يومي.

وقد أعرب المواطنون والنشطاء الإيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بالغ قلقهم من تردي الوضع الصحي، والخدمات في المستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وعدم مواكبتها مستجدات كورونا الذي لا يزال في حالة انتشار وتفش كبيرين.