خامنئي يصف كورونا بـ“المنحوس“ ويوصي بأدعية لمواجهته

أفتى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بتحريم العمل على تفشي فيروس كورونا المستجد، محذرا في الوقت ذاته من تهويل مسألة انتشار الفيروس.

ووصف خامنئي، في تصريحات صحافية عقب غرسه شجرتين بمناسبة يوم الشجرة في إيران، كورونا بأنه ”فيروس منحوس“، معتبرا أن ”الالتزام بتوصيات وتوجيهات المسؤولين في وزارة الصحة بخصوص الوقاية، يمكن أن يساعد في الحد من انتشاره“.

وقال خامنئي، إن ”الحد من انتشار هذا الفيروس حسنة، وشيوعه وانتشاره سيئة“، مطالبا الإيرانيين بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى. وأوصى بقراءة بعض الأدعية الخاصة لدى الشيعة؛ لإنهاء هذه الأزمة، على حد تعبيره.

وختم خامنئي قوله بشأن فيروس كورونا بالقول، إنه ”لا يمكن اعتباره مشكلة صغيرة جدا، لكن بنفس الوقت لا يمكن تعظيم المسألة وتكبيرها“.

وتابع: ”أعتبر أن هذه القضية (فيروس كورونا) لن تكون طويلة بالنسبة للبلاد (إيران)، لكن من ضمن الإنجازات المكتسبة لهذه الأزمة هو تعاون الأجهزة الأمنية المختلفة والشعب؛ للعبور من هذا الفيروس، وهذا إنجاز“.

وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 77.

وأعلن المسؤول أيضا، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2336.