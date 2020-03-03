الانتخابات الإسرائيلية.. هل سيشكل نتنياهو حكومة جديدة ويتغلب على معضلة الرقم (61)؟

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، التي أجريت أمس الاثنين، تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية، إلا أن المعضلة التي تواجهها كتلة اليمين الإسرائيلي حتى الآن برئاسته، تكمن في كيفية تحقيق أغلبية 61 عضو كنيست من إجمالي 120 مقعدا، لتشكيل ائتلاف حكومي ضيق، يشبه الائتلاف الذي شكله نتنياهو عقب انتخابات عام 2015، حين كان يخوض منافسة شرسة أمام ما عرف وقتها بـ ”المعسكر الصهيوني“.

وأجريت انتخابات الكنيست الإسرائيلية الثالثة في غضون أقل من عام، يوم أمس الاثنين، وذلك بعد فشل حزب ”الليكود“ ومنافسه تحالف ”أزرق أبيض“، في تشكيل الحكومة الـ 35 في تاريخ إسرائيل، عقب معركتين انتخابيتين أجريتا في نسيان/ أبريل، وفي أيلول/ سبتمبر 2019، ضمن واحدة من أعقد الأزمات السياسية الإسرائيلية، والتي بدأت أواخر عام 2018 وتسببت في حل الحكومة والكنيست الـ 20.

وأظهر فرز 81% من أصوات الناخبين الإسرائيليين، حصول حزب ”الليكود“ على 36 مقعدا، مقابل 32 مقعدا لتحالف ”أزرق أبيض“، بينما حصلت ”القائمة العربية المشتركة“ على 15 مقعدا، وحزب ”شاس“ الديني حتى الآن على 9 مقاعد، وترجيح تحقيق كتلة اليمين 60 مقعدا مقابل 53 مقعدا لليسار – الوسط، وذلك بحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

خلف الكواليس

وتطرقت وسائل إعلام عبرية، إلى اتصالات تجري من خلف الكواليس بين ”الليكود“ وأعضاء في تحالف ”أزرق أبيض“، كانوا قد أبدوا استعدادا للانضمام إلى كتلة اليمين عقب الانتخابات، وهي الأنباء التي أكدها موقع ”ماكو- حداشوت“ التابع لشركة الأخبار الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مع توالي ظهور النتائج التي ترجح فوز ”الليكود“ بفارق مقاعد كبيرة نسبيا على منافسه تحالف ”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس.

وفي حال حصل التحالف اليميني – الديني بزعامة ”الليكود“ على 60 مقعدا، وفقا لبعض المؤشرات، سيكون عليه استقطاب أحد نواب معسكر اليسار – الوسط، أو الدخول في معضلة جديدة، ربما تنتهي بالذهاب إلى انتخابات رابعة، وفيما أكد الموقع أن اتصالات تجري بين ”الليكود“ وبعض نواب اليسار – الوسط، إلا أن القانون لا يسمح بانضمام أحد النواب إلى حزب آخر عقب الانتخابات بشكل منفرد، لأنه في هذه الحالة سيواجه عقوبات.

القانون لا يسمح

وحتى عام 1990، سمح القانون الإسرائيلي لنواب الكنيست بالانتقال فرادى من كتلة إلى كتلة برلمانية أخرى بدون مشكلة، من خلال قاعدة تسمى ”كتلة الفرد“، حيث كان بمقدور عضو كنيست واحد الخروج من الكتلة التي نال بمقتضاها عضوية الكنيست والانتقال لكتلة أخرى، وهو الأمر الذي تسبب في تكرار ظاهرة انتقال أعضاء كنيست إلى كتل أخرى مقابل نيل مناصب وامتيازات.

وظلت مثل هذه الخطوة محل جدل جماهيري، إلى أن تم إقرار تعديلات على القانون السابق عام 1990، تسمح لنواب الكنيست الخروج من كتلهم الحزبية والانتقال لكتلة أخرى، بشرط أن يكون عددهم يبلغ ثلث عدد الكتلة الأصلية، أو أن يكون خروجهم بموافقة الكتلة التي ينتمون إليها.

وفي حال خرج عضو كنيست واحد فقط أو عدد من الأعضاء لا يشكلون ثلث الكتلة الأصلية، تفرض عليهم عقوبات، على رأسها حرمانهم من تولي منصب وزير أو نائب وزير خلال دورة انعقاد الكنيست، وكذلك منعهم من نيل عضوية الكنيست المقبل إذا كانت مقاعدهم قد جاءت عبر كتلة حزبية شاركت في آخر انتخابات.

نكاية بغانتس

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، لا تستطيع أحزاب اليمين – المتدينين حاليا، تقديم مقترح لأحد أعضاء كنيست ”أزرق أبيض“ أو أي حزب آخر محسوب على كتلة اليسار – الوسط، بالانشقاق عن كتلته الحزبية مقابل منصب وزاري طبقا للقانون، حيث لا يمكن أن يتولى مثل هذا النائب منصبا وزاريا في هذه الحالة، ومن ثم فإن سيناريو الانشقاق داخل ”أزرق أبيض“ يتطلب ثلث عدد نوابه، ما يعني وفقا للنتائج أكثر من 10 نواب، وهو أمر غير منطقي من النواحي العملية.

من جانب آخر، كان الإعلام العبري قد تحدث عن احتمال انشقاق نائبة واحدة عن ”أزرق أبيض“ إلى ”الليكود“ نكاية بغانتس، وبالتحديد النائبة والمحامية عومير يانكليفيتش، التي تهاجم غانتس بشدة منذ أن أقال مستشاره الشخصي يسرائيل باخار، يوم الجمعة الماضي.

وجاءت إقالة باخار على خلفية تسريب صوتي يظهره يقول: إن ”غانتس لا يمتلك الشجاعة لشن هجوم على إيران، ويعرض أمن إسرائيل للخطر“، كما ورد في التسريب أيضا أن النائبة يانكليفيتش، التي تجمعها علاقة قوية مع باخار، وصفت غانتس بـ ”الأحمق“، وحذرت من توليه منصب رئيس الوزراء، لذا فإن هناك تقديرات تشير إلى أنها ستنشق وتنضم لحزب ”الليكود“ عقب الانتخابات حتى مع خسارتها لمزايا عديدة.

أورلي ليفي والحل

وتحدثت وسائل إعلام عبرية أيضا، اليوم الثلاثاء، عن تصريحات غريبة أطلقتها النائبة أورلي ليفي أبيكسيس، زعيمة حزب ”غيشر- جسر“ الذي تأسس العام الماضي، وخاض الانتخابات الحالية متحالفا مع حزبي ”العمل“ و“ميرتيس“، توحي بأنها قد تنضم لتحالف نتنياهو.

وليفي هي ابنة وزير خارجية إسرائيل الأسبق دافيد ليفي، وجذبت الأنظار إليها قبل عام، مع إعلان حزبها، الذي حمل الاسم ذاته إبان فترة العمل السياسي لوالده

ويحمل حزب ”غيشر“ طابعا اجتماعيا، ويقول إنه سيتصدى بشكل أساسي لسلطة رأس المال، ويسعى لتشكيل قوة اجتماعية جديدة، وتعزيز دور المرأة الإسرائيلية داخل مراكز صناعة القرار، ودفع المساواة داخل المجتمع وتطوير التعليم والإسكان، فضلا عن تعزيز سلطة القانون ومكافحة الفساد.

وبحسب موقعي ”ماكو“ و“سيروغيم“ الإسرائيليين، فإن ليفي أبيكسيس هي الوحيدة التي يمكنها أن تنشق عن اليسار – الوسط وتنضم إلى نتنياهو، قياسا على واقعة انشقاقها عام 2016 عن حزب ”إسرائيل بيتنا“ بزعامة أفيغدور ليبرمان، وتشكيلها لما تعرف بـ ”كتلة الفرد“ أو عمليا أصبحت ”نائبة مستقلة“ ولم تنضم لكتلة أخرى، ومن ثم فرضت عليها عقوبات قانونية، تغلبت عليها من خلال تشكيل كتلة جديدة، أي حزب ”غيشر“، خاضت بها الانتخابات التي تلت انشقاقها، لأنها لم تعد قادرة على الترشح ضمن كتلة شاركت في آخر انتخابات.

وذكر موقع ”سروغيم“ أيضا أن ليفي أبيكسيس، نشرت صباح اليوم تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، أثارت دهشة المتابعين، قبل أن تحذفها، وجهت خلالها الشكر لناخبيها، وجاء فيها: ”لننهض في الصباح نحو عهد جديد من العمل“.

وفسر مقربون من ليفي أبيكسيس، التغريدة على أنها تعبر عن رغبتها في الانتقال لمعسكر اليمين من أجل تسهيل مهمة تشكيل الحكومة، ومن ثم ستصبح النائب رقم 61 الذي يحل معضلة تشكيل الحكومة، في حال لم تحدث مفاجئات، منها أن تحقق كتلة اليمين عقب فرز جميع الصناديق 61 مقعدا، أو أن يغير ليبرمان موقفه، أو غير ذلك من المفاجآت.