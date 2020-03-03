إيران: تنفيذ حكم الإعدام في جاسوس للمخابرات الأمريكية قريبا‎

ذكر موقع إلكتروني مرتبط بالسلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن حكم الإعدام سينفذ قريبا في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وصادق القضاء الإيراني، مطلع الشهر الماضي، على حكم الإعدام بحق ”أمير رحيم بور“ المتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، ومحاولته نقل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني.

ونشر اليوم موقع قريب من السلطة القضائية بيانا في شكل فيديو، ظهر فيه غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية، على غرار عرض بيان مماثل في الرابع من فبراير شباط، عندما أعلن حكم الإعدام.

ولم يتضح إن كان إسماعيلي سيتطرق إلى الأمر خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.