ترامب: انتخابات الحزب الديمقراطي ”جرى تزويرها“ ضد بيرني ساندرز

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وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديموقراطي، معتبرا أنها ”مزورة“ ضد متصدرها بيرني ساندرز. وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية للمشاركة في حملة انتخابية ”إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك“. ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديموقراطيا اشتراكيا…