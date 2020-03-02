طالبان تشترط الإفراج عن معتقليها لبدء محادثات بين الأفغان

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، يوم الإثنين، إن الحركة لن تشارك في مفاوضات بين الأفغان؛ حتى يتم الإفراج عن نحو خمسة آلاف من سجنائها.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد لرويترز، في اتصال هاتفي: ”إذا لم يتم الإفراج عن سجنائنا الخمسة آلاف – 100 أو مئتان أقل أو أكثر لا يهم- فلن تكون هناك مفاوضات بين الأفغان“.

وذكر اتفاق وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة، يوم السبت، أنه سيتم الإفراج عن نحو خمسة آلاف سجين لطالبان، بحلول العاشر من آذار مارس، لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض هذا المطلب، يوم الأحد.