الجيش الإسرائيلي: قصفنا عربة في الجولان بعد محاولة هجوم

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف اليوم الاثنين، عربة في الجزء الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان، بعدما رصد محاولة هجوم لقناص من المنطقة.

وقال البيان: ”رصدت قوات الدفاع الإسرائيلية محاولة هجوم لقناص في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان. وردا على ذلك، استهدفت القوات العربة المشاركة في محاولة الهجوم“.

وتسيطر إسرائيل على معظم هضبة الجولان منذ حرب عام 1967. ويشوب التوتر الحدود منذ بدء الحرب الأهلية السورية.

وقصفت إسرائيل مرارا جماعات مسلحة تدعمها إيران في سوريا، وقالت إنها ستواصل الضربات على طول الحدود، وفي أي مكان آخر تشتبه في تمركز القوات المدعومة من إيران فيه.