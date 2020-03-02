أردوغان يهدد سوريا ويأمل التوصل مع بوتين إلى وقف إطلاق نار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إنه يأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا خلال محادثات يجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وكثفت تركيا ومقاتلو المعارضة الذين تدعمهم، الهجمات على القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في منطقة إدلب. ومن المقرر أن يلتقي أردوغان وبوتين يوم الخميس.

وقال أردوغان في أنقرة إن القوات التركية أخرجت مطار النيرب العسكري السوري شرقي مدينة حلب من الخدمة يوم الأحد.‎

وطالب الرئيس التركي بانسحاب قوات الحكومة السورية في شمال غرب سوريا إلى الخطوط التي حددتها بلاده، مضيفا أن الخسائر التي تكبدتها هذه القوات في هجمات تركيا ومقاتلي المعارضة مجرد بداية.

وقال أردوغان بنبرة تهديد حادة: ”إذا لم ينسحبوا إلى الخطوط التي حددتها تركيا في أقرب وقت ممكن فلن يبقى لهم رأس فوق أكتافهم“.

وحذّر أردوغان مجددا من أن ”ملايين“ المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون إلى أوروبا، في وقت كثّف ضغوطه على الدول الغربية بشأن النزاع السوري.

وبعدما فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين لمغادرة أراضيها باتّجاه أوروبا الأسبوع الماضي، قال أردوغان: ”عبر مئات الآلاف وسيصل العدد قريبا إلى ملايين“.

وينافي ما ذكره أردوغان التقارير الصادرة عن حرس الحدود في اليونان، حيث تحدثت عن أعداد أقل بكثير حتى الآن.