إيران تعلق على تصريح بومبيو بتلقيها رسالة أمريكية عبر سويسرا

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الاثنين، أن تكون بلاده قد تلقت رسالة من الولايات المتحدة عبر سويسرا.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي: ”ليس لدي معلومات في الوقت الحالي“.

وكان بومبيو قد قال نهاية الشهر الماضي إن بلاده عرضت المساعدة على إيران ودول أخرى في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأضاف بومبيو: ”عرضنا المساعدة على إيران وأكدنا بوضوح لدول ومناطق أخرى أن الولايات المتحدة تدعم تقديم المساعدة الإنسانية لإيران في مكافحة فيروس كورونا“.

وأشار إلى إمكانية إيصال المساعدات لإيران عبر قناة إنسانية تم إطلاقها مع سويسرا مؤخرا.