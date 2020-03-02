الفليبين.. احتجاز رهائن داخل مركز تجاري في مانيلا (فيديو)

المصدر: ا ف ب

أفادت تقارير إخبارية بأن رجلا احتجز، اليوم الاثنين، مجموعة من الرهائن في مركز تجاري بالعاصمة الفليبينية مانيلا، فيما انتشرت الشرطة داخل المركز للتعامل مع الحادثة.

وقال رئيس بلدية منطقة ”سان خوان“ في مانيلا، فرانسيس زامورا، في تصريح صحفي أن حارس أمن يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى 30 في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وأضاف زامورا أن ”المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية. هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى“.

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.