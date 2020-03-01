أنباء عن وصول الوفيات إلى 384.. نائب إيراني يؤكد عجز بلاده عن مواجهة كورونا

أكد عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، بهرام بارسايي، عجز بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مطالباً منظمة الصحة العالمية بالإسراع في نجدة بلاده ومساعدة الكوادر الطبية في مواجهة هذا الفيروس.

وكتب بارسايي وهو ممثل مدينة شيراز جنوب البلاد بالبرلمان، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”على منظمة الصحة العالمية أن تجد حلاً فوريا للسيطرة على فيروس كورونا في إيران.. إيران بلد كبير جغرافياً ولا تملك عدداً كافياً من الأجهزة الخاصة بتشخيص الكورونا نظراً لانتشار الفيروس بشكل تصاعدي في أرجاء البلاد“.

وأضاف ”سوف نعاني جميعًا إذا فشل العالم بمساعدة أطبائنا، فسوف تكون حالة اليأس لديهم (الأطباء)، ولهذه الأسباب، يتجاوز الواقع الإحصاءات“ التي تنشرها السلطات الطبية الإيرانية عن معدل الوفيات والإصابات.

وفي تصريح سابق له قال النائب الإيراني بهرام بارسايي إن ”معدات الحماية من فيروس كورونا غير متوفرة في مدينة شيراز“.

وتأتي هذه التصريحات، مع إعلان وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 54 حالة والإصابات إلى 978.

لكن قناة إيرانية معارضة نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، الأحد، إن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 384 شخصاً، بعد تسجيل ثماني حالات وفاة مساء الأحد.

وقالت المصادر لقناة ”إيران إنترنشينال“، إنه ”مع تسجيل ثماني حالات وفاة في إيران مساء الأحد، ارتفع عدد الضحايا إلى 384 شخصاً“، مضيفة أن الوفيات الثمانية كانت في محافظات مختلفة بما في ذلك ”قزوين، وأذربيجان الشرقية، وجيلان، وغلستان، ودزفول، وسمنان، وكرمانشاه“.