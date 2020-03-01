ظريف: مغادرة أمريكا من أفغانستان تعتبر استسلاما

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد إبرام الولايات المتحدة اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية في الدوحة السبت، وإجبارها على سحب قواتها من أفغانستان بأنه ”يمثل استسلاماً“.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على ”تويتر“، تعليقا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ”مقترح أمريكا بمغادرة أفغانستان يعتبر استسلاماً بعد 19 سنة من تحمّل الذل والإهانة“.

وأضاف ظريف إن ”الولايات المتحدة ستغادر وستترك خلفها دماراً هائلاً“، مبيناً أن ”الأمريكيين لم يكن يجب عليهم غزو أفغانستان على الإطلاق. لكنهم فعلوا ذلك، والآن، بعد 19 سنة من الإذلال“.

واتهم وزير الخارجية الإيراني أمريكا بالوقوف وراء المشاكل في أفغانستان أو سوريا أو العراق أو اليمن، لافتاً إلى أن ”الولايات المتحدة ستغادر المنطقة تاركة فوضى كبيرة“.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت الأحد، أن ”طهران ترحب بأي خطوات تسهم في السلام والاستقرار في أفغانستان“، مشدداً على أن السلام في هذا البلد (أفغانستان) يتطلب الحوار بين الأفغان“.

وأضافت أن ”إيران تعتقد أن وجود قوات أجنبية في أفغانستان غير قانوني وأنه أحد الأسباب الرئيسية للحرب وانعدام الأمن هناك، وإن انسحاب هذه القوات ضروري لتحقيق السلام والأمن في أفغانستان، وأي عمل من شأنه أن يمهد السبيل لانسحاب هذه القوات سوف يسهم في السلام في ذلك البلد“.

وبدأت بالدوحة، السبت، مراسم توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا لإحلال السلام في أفغانسان وإنهاء الحرب الطويلة بين الطرفين.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتفاق الذي وقعته بلاده مع حركة طالبان، وقال إنه سيلتقي قادة الحركة قريبا.