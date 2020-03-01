متطرفون شيعة في إيران يزورون مراقد دينية تحديا لتحذيرات السلطات من كورونا (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو لبعض المتطرفين من الشيعة في إيران، وهو يقومون بتقبيل أضرحة دينية مقدسة لديهم في مدينتي قم ومشهد في تحد منهم للسلطات التي حذرت من تقبيل الأضرحة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 45 شخصا في عموم إيران.

وظهر في الفيديو شاب يدعى ”حسين الشيرازي“ الذي ينتمي لتيار المرجعية الشيرازية المتطرفة في مدينة قم، وهو يقوم بتقبيل ضريح فاطمة بنت موسى بن جعفر الكاظم سابع الأئمة لدى الشيعة وهو يتحدى الذين يتخوفون من زيارة هذا المرقد خشية تفشي فيروس كورونا.

يقول أنا وأبنائي نريد ان ينتقل لنا فيروس كورونا من ضريح الإمام الرضا.. يبدو كورونا سيجلس كثيراً في إيران.! https://t.co/iYkLyxRjkr pic.twitter.com/hYPSBww5JL — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 29, 2020

وقال حسين الشيرازي وهو من أصول عراقية ويحمل الجنسية الإيرانية إنه ”يقوم بتقبيل هذا الضريح المقدس من أجل أن ينتقل فيروس كورونا له حتى لا يصاب الآخرون به“، في إشارة إلى سخريته من تحذير السلطات الطبية الإيرانية في مدينة قم التي أصبحت معقل تفشي هذا الفيروس القاتل.

دنیای عجیبی است،این طرف همه درحال مبارزه با #كرونا هستند.

آنطرف رسانه های لندن‌ نشین با همکاری عوامل داخلی شان درحال توطئه و اتهام زنی این فردکه فیلم #لیسیدن_ضریح را تولید میکند و آن را درفضای مجازی نشر میدهد،#جعفر_غفوری است ازمروجان فرقه ضاله صادق شیرازی یاهمان شیعه انگلیسی pic.twitter.com/L7KhHCXZhD — محمد جواد عمرانی (@Sardarom2) February 29, 2020

وبعد ساعات من تداول هذا المقطع سارع حسين الشيرازي إلى تسجيل مقطع جديد، وهو يقوم بشتم وسب الأشخاص الذين قاموا بنشر مقطعه، زاعما أن ”تسجيل هذا المقطع الشخصي كان قبل الإعلان عن وصول فيروس كورونا إلى إيران“.

همه عرزشی ها رو به چالش #لیسیدن_ضریح دعوت میکنم

باشد که رستگار شوید و به کتلت سلیمانی بپیوندید pic.twitter.com/cx9gwzKDaY — آرتمیس (@ParthianE) March 1, 2020

لكن حديث عن فيروس كورونا في المقطع الأول يؤكد أنه تسجيل جديد، كما يبدو أن ”مرقد فاطمة“ كان خاليا من الزوار الشيعة الذين يقصدونه بشكل مستمر.

وفي مدينة مشهد شمال شرق إيران، حيث تضم مرقد علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة، أقدم شخص على توثيق ابنه الصغير وهو يحثه على تقبيل شباك ومباني المرقد.

وقال في المقطع: ”أنا وأبنائي نريد أن ينتقل إلينا فيروس كورونا من ضريح الإمام الرضا، لأن كورونا بحسب التوقعات سيمكث طويلا في إيران“.

هذه التحركات والظواهر جاءت بعد عدة دعوات أطلقها مرجعيات شيعية متطرفة في إيران، بعدم إخلاء المراقد والمزارات من الناس، مطالبين إياهم بالتواجد في تلك الأضرحة.

وقال آية الله عباس فاضل تبريزيان المعروف برجل الطب الإسلامي في إيران إنه ”يمكن علاج فيروس كورونا بطريقة سهلة عبر استخدام القطن وزيت البنفسج“.

وذكر موقع ”آفتاب نيوز“ الإصلاحي، أن ”تبريزيان بعث برسالة إلى السفير الصيني في طهران جانغ هوا، بأنه ”مستعد لعلاج المصابين بفيروس كورونا“.

ونفسه تبريزيان، اعتبر في الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا بمحافظة قم التي جرى إبعاده منها وإغلاق مركزه الطبي، بأن ”كورونا هو انتقام إلهي من الذين قاموا بطرده وإبعاده من مدينة قم“.

وانتشرت العديد من التوصيات من قبل مرجعيات شيعية في إيران منها دعوة الناس على الالتزام ببعض الأدعية والزيارات المأثورة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار سخرية من بعض الإيرانيين.

وقالت الناشطة الإيرانية المعارضة التي تقيم في أمريكا ”مسيح علي نجاد“ في حسابها عبر ”تويتر“، ”إذا كنتم تعتقدون أن زيارة الأضرحة والالتزام بالأدعية والزيارات ستخلص الناس من كورونا، فلماذا عندما يتعرض بعضكم إلى وعكة صحية يسافر إلى ألمانيا أو بريطانيا للعلاج“.

ووصفت الناشطة مسيح علي نجاد، النظام الإيراني ورجال الدين بأنه ”فيروس فتاك“ أخطر من ”كورونا“، مشيرة إلى أن ”كورونا كان موجودا في إيران قبل إحياء ذكرى انتصار الثورة والانتخابات البرلمانية لكن النظام التزم الصمت لتحقيق مآربه وغاياته وأهدافه“.