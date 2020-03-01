التوتر يتصاعد.. تركيا تعتقل موظفي وكالة روسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن أجهزة الأمن التركية، احتجزت 3 موظفين في وكالة ”سبوتنيك تركيا”، منذ يوم أمس.

ودعت الوزارة في بيان لها، السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.

ووفقا للبيان، فإن الصحفيين من وسائل الإعلام الروسية يتعرضون لتهديدات باستخدام القوة، ووجهت إليهم مطالب بالتوقف عن أنشطتهم المهنية.

وذكر البيان: ”بحسب المعلومات الموجودة، فإنهم يتواجدون منذ الأمس في مقر إحدى الأجهزة الأمنية التركية، وما يزيد الوضع صعوبة هو عدم وجود إمكانية للتواصل معهم“.

من جهتها، قالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية ”روسيا سيغودنيا“ وقناة ”آر تي“، مارغاريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم ”خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس“.

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة ”سبوتنيك“ بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي ”سبوتنيك“ في أنقرة.

وشن مجموعة من الأشخاص، أمس السبت، هجوما بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، على منازل موظفي وكالة ”سبوتنيك“ في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.