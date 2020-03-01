إيران تعلق على اتفاق السلام بين طالبان وأمريكا

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن موقفها بشأن إبرام حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة اتفاق سلام في العاصمة الدوحة أمس السبت.

وقالت الخارجية في بيان لها إن ”إيران تعتقد أن الحوار يتم بمشاركة كل التيارات السياسية بما فيها حركة طالبان مع مراعاة رأي دول الجوار“.

وأضاف البيان أن ”إيران ترحب بأي تطورات تسهم في السلام والاستقرار في أفغانستان وتؤيد الجهود المبذولة في ظل القيادة الأفغانية وجميع التيارات السياسية بما فيها حركة طالبان“.

وتابع ”إيران تعتقد أن وجود قوات أجنبية في أفغانستان غير قانوني وأنه أحد الأسباب الرئيسة للحرب وانعدام الأمن هناك، وأن انسحاب هذه القوات ضروري لتحقيق السلام والأمن في أفغانستان، وأي عمل من شأنه أن يمهد السبيل لانسحاب هذه القوات سوف يسهم في السلام في ذلك البلد“.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن معارضتها لأي جهود وإجراءات أمريكية لإضفاء الشرعية على وجود قواتها في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ”ليس للولايات المتحدة مكانة قانونية للتوقيع على اتفاق سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان“.

ولفت البيان الإيراني إلى أن ”طهران ترى أن الأمم المتحدة لديها القدرة المناسبة لتسهيل المفاوضات بين الأفغان ومراقبة وضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها“.

وأبدت الخارجية الإيرانية في ختام بيانها استعدادها لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان تماشيا مع استراتيجية الأمن القومي، معربة عن أملها أن يتم تشكيل حكومة في أفغانستان لها علاقات ودية وأخوة مع جيرانها وأن تتمكن من القضاء على الإرهاب.

وبدأت في الدوحة، السبت، مراسم توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا لإحلال السلام في أفغانسان وإنهاء الحرب الطويلة بين الطرفين.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت بالاتفاق الذي وقعته بلاده مع حركة طالبان، وقال إنه سيلتقي قادة الحركة قريبا.