إيران: ارتفاع عدد النواب المصابين بكورونا إلى عشرة

أعلن عضو البرلمان الإيراني عن مدينة ساوة المجاورة لمحافظة قم، النائب ”محمد رضا منصوري“، مساء السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع عدد النواب المصابين بهذا الفيروس إلى عشرة أشخاص.

وقال محمد رضا منصوري – وهو عضو لجنة الصناعة في البرلمان الإيراني – في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”اختبارا بشأن الإصابة بفيروس كورونا كان إيجابيا“.

وأضاف ”على غرار بعض الأشخاص الآخرين في البلاد، كان اختبار الإصابة بكورونا إيجابيا، وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نطاق واسع، فإنه ليس مصدر قلق، وإن أمتنا ستتغلب على فيروس كورونا وتزيل المرض من بلدنا“.

وكانت عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي ”معصومة أغا بور علي شاهي“، قد أعلنت السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إصابتها كانت خلال جلسة عقدها البرلمان الأسبوع الماضي.

وأعلن عضو رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، الجمعة، عن تعطيل جلسات البرلمان في الأسبوع الحالي خشية تفشي فيروس كورونا بين النواب، الأمر الذي يمنع البرلمان من التصويت على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد التي قدمها الرئيس حسن روحاني في مطلع ديسمبر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، السبت، إن المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 من فبراير الجاري، عن محافظة جيلان شمال إيران، ”محمد علي رمضاني دستك“، توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا.