مسؤولون أمريكيون يعلنون قيودا جديدة على السفر بسبب ”كورونا“

قال مسؤولون أمريكيون اليوم السبت إنه سيتم توسيع نطاق القيود على المسافرين من إيران لتشمل أي مواطن أجنبي زار هذا البلد خلال الأربعة عشر يوما الماضية، وذلك ضمن جهود للحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستعمل أيضا مع إيطاليا وكوريا الجنوبية لتنسيق فحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين.

وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جانبه الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.

وقال ألكس أزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية أثناء المؤتمر، ”إن خطر إصابة المواطن الأمريكي العادي بفيروس كورونا لا يزال ضعيفا“، لكنه حذر من احتمال تغير هذا الوضع سريعا.

وأضاف ”نريد الحد من معدل السفر من وإلى المناطق الأكثر تأثرا بفيروس كورونا“.