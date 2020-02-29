ترامب يشيد باتفاق أفغانستان ويعتزم لقاء قادة طالبان قريبا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بالاتفاق الذي وقعته بلاده مع حركة طالبان الأفغانية، وقال إنه سيجتمع بشكل شخصي ”مع قادة الحركة في المستقبل القريب“.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن ”على دول الجوار لأفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك عقب الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بشكل كامل ويشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 18 عاما“.

ويرى خبراء أن المحادثات المقبلة بين الأطراف الأفغانية ستكون أكثر تعقيدا بكثير من الاتفاق المبدئي، لكن ترامب قال إنه يعتقد أن المفاوضات ستنجح في النهاية لأن ”الجميع سئموا من الحرب“.