وزير الداخلية التركي: نحو 37 ألف مهاجر غادروا حدودنا باتجاه أوروبا ‎

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن 36 ألفا و776 مهاجرا غادروا ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا، حتى مساء اليوم السبت.

وذكر صويلو، في تغريدة على ”تويتر“، أن ”36 ألفا و776 مهاجرا غادروا أدرنة حتى الساعة 21.02 (بالتوقيت المحلي/ 18:02 ت.غ)“.

ومساء يوم الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن ”تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة“.