انقسام في الشارع الأفغاني بشأن اتفاق أمريكا وطالبان

المصدر: أ ف ب

تراوحت ردود فعل الأفغان بين القلق والتفاؤل الحذر إزاء الاتفاق التاريخي الموقع اليوم السبت، بين واشنطن وحركة طالبان، الذي يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية خلال 14 شهرا، مقابل ضمانات قدمتها الحركة مع تشكيك كثيرين في نوايا الحركة الإسلامية.

وشمل الاتفاق جدولا زمنيا لإنهاء الحرب الأمريكية الأطول، التي كلفت آلاف الأرواح، مقابل التزام طالبان بعدم توفير ملاذ لـ“الجماعات الجهادية“ على غرار القاعدة وإجراء مفاوضات مع حكومة كابول.

مخاوف شعبية

وتعليقا على الاتفاق، قال التاجر نجيب: ”أعتقد أن السبل تقطعت بالأمريكيين هنا، وهم يبحثون عبر هذا الاتفاق عن طريقة للفرار من البلاد“.

لكن حليمي، البالغ من العمر 50 عاما أضاف: ”أنا متشائم بخصوص الصفقة وقلق مما سيحدث لاحقا“.

واعتبر زميله التاجر حسين أحمد، أن الأفغان ”متعطشون للسلام“، لكن الاتفاق مثّل انتصارا للمتمردين، الذين شهدت فترة وجودهم في السلطة بين عامي 1996 و2001، تطبيقا صارما للشريعة مع إلزام الناس البقاء في المنزل.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت حركة طالبان احترامها لحقوق الإنسان، لكن بما لا يخالف تصورها للقيم الإسلامية، ما يثير مخاوف حول العودة إلى حكمها الصارم، الذي شهد تنفيذ إعدامات وعقوبات جلد في أماكن عامة.

وقال أحمد منتقدا قرار استبعاد حكومة كابول من المفاوضات في الدوحة: ”نحن الأفغان لا نعرف محتوى الاتفاق“.

وعقب توقيع الاتفاق، قال الناطق السياسي باسم طالبان سهيل شاهين، إن النساء الأفغانيات ”يجب ألا يقلقن على حقوقهن“، مضيفا: ”نحن نقبل حقوقهن ونعترف بحقهن في التعليم والعمل“، لكنه تابع قائلا: ”فقط نطلب منهن كنساء مسلمات ارتداء الحجاب“.

لكن الناشطة زهراء حسيني، البالغة من العمر 28 عاما، عبرت عن عدم ثقتها بهذه التصريحات، قائلة: ”لا أثق بطالبان، وأتذكر قمعها للنساء عندما كانت في السلطة“.

وأضافت في كابول: ”هذا يوم أسود، بينما كنت أشاهد توقيع الاتفاق انتابني شعور سيئ بأنه سيؤدي إلى عودتها للسلطة بدل تحقيق السلام“.

توحيد البلاد

لكن، في أماكن أخرى من أفغانستان، احتفل البعض بنهاية الحرب، وعبروا عن أملهم في أن يقود ذلك إلى توحيد البلاد.

وقال عارف الله سعد، من سكان ولاية خوست شرق البلاد التي فيها حضور قوي لطالبان، ”نحن متفائلون بشدة بخصوص هذا الاتفاق، وننتظر بفارغ الصبر أن يغادر الغزاة أفغانستان“.

وينص الاتفاق على أن تنطلق مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بحلول الـ10 من شهر آذار/مارس المقبل.

لكن ثمة خلاف بين الرئيس أشرف غني وغريمه عبد الله عبد الله حول نتائج الانتخابات، ولا يتوقع كثيرون أن يشكلا جبهة موحدة، ما يزيد المخاوف من أن تكون للمتمردين اليد الطولى في المفاوضات.