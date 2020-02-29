غوتيريس: اتفاق واشنطن وطالبان ”تطور مهم“

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان، اليوم السبت، بأنه ”تطور مهم“ في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان، مؤكدا ضرورة استمرار الحد من العنف في أنحاء البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان ”يرحب الأمين العام بجهود التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان، وما حدث اليوم في الدوحة وكابول يعد تطورات مهمة في هذا الصدد“.

وأضاف ”يؤكد الأمين العام أهمية استمرار الحد من العنف في أنحاء البلاد لمصلحة جميع المواطنين الأفغان، ويحث على مواصلة الجهود من جانب كل الأطراف لخلق بيئة مواتية للمفاوضات بين الأفغان، ولعملية سلام شاملة“.