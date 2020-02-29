هل قام روحاني بزيارة سرية إلى بغداد؟

نقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ”جوان“ عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“، أن الرئيس حسن روحاني توجه إلى بغداد في زيارة غير معلنة، دون الخوض في التفاصيل.

وزار روحاني العاصمة العراقية في 11 من مارس/آذار 2019، لمدة 3 أيام، هي أول زيارة منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية.

لكن نائب رئيس الاتصالات والمعلومات في مكتب الرئاسة الإيرانية، علي رضا معزي، نفى مساء السبت هذه الأنباء واعتبرها ”أخبارا مزيفة“.

وكتب معزي، عبر حسابه على تويتر: ”انتهى الرئيس (روحاني) قبل بضع دقائق من محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أنه تحدث من مكتبه في طهران مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

واعتبر أن نشر أخبار عن عدم وجود روحاني في إيران وقيامه بزيارة غير معلنة إلى بغداد، ”أخبار مزيفة“، وهي ”عمليات نفسية على الأقل خلال الأيام الصعبة“، في إشارة إلى الأوضاع التي تمر بها إيران نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية، إن روحاني تحدث في اتصال هاتفي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن مواضيع مختلفة، من بينها التوتر الحاصل في مدينة إدلب السورية.

وقال روحاني: ”يجب اعتبار القضاء على الإرهابيين والحفاظ على أرواح الأبرياء في إدلب مهمة هامة“، مضيفا ”إيران مستعدة لاستضافة الجولة التالية من القمة الثلاثية (روسيا وتركيا وإيران) بشأن سوريا“.

وأوضح الرئيس الإيراني أن ”تصعيد التوتر لا يصب في صالح أي جهة في المنطقة“، مشددا على الحاجة للحوار في حل القضايا الخلافية من بينها قضية إدلب.

من جانبه، أبلغ الرئيس التركي روحاني أن ”أنقرة مستعدة لأي تعاون ومساعدة الشعب الإيراني في ظل تفشي فيروس كورونا“، معتبرا أن ”الحوار السياسي هو الحل الوحيد للمشكلة السورية“.