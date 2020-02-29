أذربيجان تغلق حدودها مع إيران بسبب مخاوف من تفشي كورونا

قالت أذربيجان، اليوم السبت، إنها أغلقت حدودها مع إيران لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوفيات في إيران إلى 43 حالة، وهو أعلى عدد خارج الصين.

وتعد إيران بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط، حيث أعلنت عدة دول في المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران.

وقالت حكومة أذربيجان في بيان إن مواطنين اثنين أودعا في الحجر الصحي بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا، مضيفة أنهما قدما من إيران.

وأوضحت أنها اتخذت قرار إغلاق الحدود ”في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب دول أخرى متعلقة بخطر انتشار فيروس كورونا“.

وأضاف البيان أن الحكومة ستبدأ عملية لإعادة مواطنيها من إيران وترحيل المواطنين الإيرانيين المقيمين في أذربيجان.

وسجلت أذربيجان أول حالة إصابة بالفيروس في 28 فبراير شباط، ويبلغ عدد المصابين هناك حاليا ثلاثة