مهاتير يستعد لمقاومة تولي منافسه محي الدين السلطة في ماليزيا

عين ملك ماليزيا، اليوم السبت، وزير الداخلية السابق محي الدين ياسين، رئيسا جديدا للوزراء، ليضعف بذلك آمال مهاتير محمد، في العودة إلى السلطة، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالته من منصب رئيس الحكومة.

ومن المفارقة أن تعيين محي الدين ياسين، الذي يرأس حزب بيرساتو، سيعيد السلطة إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، التي أطاح بها تحالف مهاتير في تصويت تاريخي في مايو/ أيار 2018.

وانسحب حزب بيرساتو من التحالف الحاكم هذا الأسبوع، مما أدى إلى انهيار الحكومة.

وبحسب صحيفة ”ديلي صباح“، استقال مهاتير للاعتراض على خطة بيرساتو للعمل مع المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، حيث يُحاكم العديد من قادة المنظمة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، بتهمة الفساد.

وقالت بريدجيت ويلش، زميلة الأبحاث الفخرية في جامعة نوتنغهام الماليزية: ”هذا القرار لا يشير بالضرورة إلى نهاية الصراع، حيث غضب العديد من الماليزيين من خيانة تصويتهم من أجل التغيير في عام 2018، وأعتقد أنه سيكون هناك دعوات أكثر لإقامة انتخابات، فقد ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج للشوارع والاحتجاج على موت الديمقراطية“.

الانقلاب المذهل

وتُوج الانقلاب المذهل للأحداث بأسبوع من الاضطرابات وشهد نهاية ”تحالف الأمل“، بعد أقل من عامين من الإطاحة بالتحالف الذي تقوده المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، والتي كانت تحكم ماليزيا منذ الاستقلال عام 1957، ولكنها أصبحت متورطة في فضيحة فساد واسعة النطاق.

ويعتبر محي الدين، سياسيا مخضرما، خدم في عدة وزارات قبل تعيينه نائبا لرئيس الوزراء عندما تولى نجيب السلطة عام 2009، ولكنه أقيل في عام 2015 بعد أن انتقد طريقة تعامل نجيب مع فضيحة فساد ضخمة في صندوق الاستثمار الحكومي 1MDB.

أما مهاتير محمد، فقد ساعد عام 2016 في تشكيل حزب بيرساتو، والذي تعاون فيما بعد مع ”تحالف الأمل“، باتفاق ينص على تسليم مهاتير للسلطة في النهاية إلى أنور إبراهيم، وكان محيي الدين وزير الداخلية السابق في إطار التحالف قصير العمر، ولكنه لم يتول المنصب إلا بعد مرور أشهر لأنه كان يخضع للعلاج من سرطان البنكرياس.

تحالف الوقت الضائع

وكان مهاتير محمد (94 عاما) قد أبرم اتفاقا في وقت مبكر اليوم السبت، للعمل مع ”تحالف الأمل“ السابق بقيادة منافسه أنور إبراهيم، لإحباط خطة محي الدين ياسين، وبدا أنه كان على وشك الانتصار مع انضمام المزيد من المشرعين إلى معسكره.

إلا أن القصر أعلن في وقت لاحق اليوم أن الملك سلطان عبد الله أحمد شاه، يعتقد أن محي الدين يحظى بدعم غالبية المشرعين، وسوف يؤدي محي الدين اليمين غدا الأحد.

وقال بيان القصر الملكي، إن ”الملك قرر أن هذا الأفضل للجميع“، ودعا إلى ”إنهاء الاضطرابات السياسية“.

وفي البداية، رشح التحالف أنور إبراهيم، رئيسا للوزراء، لكنه تراجع اليوم السبت لدعم ترشيح مهاتير محمد من أجل عرقلة محاولة معسكر محي الدين ياسين، تشكيل حكومة تضم من وصفوهم بـ“الخونة“.

وتم الآن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطة بمرسوم الملك، بعد أن التقى الملك بقادة جميع الأحزاب السياسية في وقت مبكر اليوم السبت.

من جانبه شكر محي الدين ياسين (72 عاما)، أنصاره وناشد جميع الأطراف لقبول قرار الملك.

وبعد استقالة مهاتير محمد هذا الأسبوع، قام الملك بحل مجلس الوزراء وإعادة تعيين مهاتير كرئيس مؤقت.

وبعد ذلك، أجرى مقابلة فردية مع جميع المشرعين البالغ عددهم 222، لكنه فشل في تحديد مرشح يتمتع بدعم الأغلبية.

وبدلا من إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس للوزراء، يعيّن الملك في ماليزيا عادة مرشحا إذا كان مقتنعا بأن المرشح يحظى بتأييد الأغلبية.

ورغم هذا، لم يفقد معسكر مهاتير الأمل، ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعا طارئا في وقت متأخر من اليوم، حيث يقول المسؤولون إنهم يجمعون أدلة تثبت للملك أن مهاتير يتمتع بأغلبية تؤيد حصوله على منصب رئاسة الوزراء، وإذا فشلوا، فيمكنهم طلب تصويت بسحب الثقة ضد محيي الدين عندما يُستأنف البرلمان في 9 مارس/ آذار المقبل.